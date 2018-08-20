В Італії не виключили знесення частини мосту в Генуї
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Прокуратура італійського міста Генуя готова в разі реальної небезпеки дати дозвіл на знесення ділянки моста Моранді, який розташований над евакуйованими будівлями на вулиці Віа Порро. Про це УНН повідомляє з посиланням на Rai News.
Вчора ввечері, як зазначено, повідомлялося про тріск, що призвело до призупинення робіт у цьому районі.
У разі, якщо пожежна служба повідомить про можливість реальної небезпеки, генуезька магістратура заявила, що вона "готова дозволити знесення".
Тим часом за допомогою технічних перевірок і досліджень на мосту продовжують визначати причину обвалення. Можливо, це було викликано "низкою причин", а не просто порушенням правил, заявив голова спецкомісії міністерства інфраструктури і транспорту країни для розслідування причини трагедії Роберто Феррацца.
"Незрозуміло, що стало спусковим гачком", але міст "спочатку викривився, а потім впав", зазначив він.
Як повідомляв УНН, 14 серпня у Генуї на півночі Італії обрушився довгий проліт мосту, по якому проходить швидкісна траса A10 (Генуя - Савона, європейський маршрут Е80). У момент події на ньому перебувало понад 30 легкових автомобілів і три вантажівки.
Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих в результаті обвалення моста Моранді, що стався 14 серпня, але повідомила, що двоє українців постраждали.