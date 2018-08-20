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В Италии не исключили снос части моста в Генуе

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Прокуратура итальянского города Генуя готова в случае реальной опасности дать разрешение на снос участка моста Моранди, который расположен над эвакуированными зданиями на улице Виа Порро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Rai News.

В Италии не исключили снос части моста в Генуе

Вчера вечером, как указано, сообщалось о треске, что привело к приостановлению работ в этом районе.

В случае, если пожарная служба сообщит о возможности реальной опасности, генуэзская магистратура заявила, что она "готова разрешить снос".

Между тем с помощью технических проверок и исследований на мосту продолжают определять причину обрушения. Возможно, это было вызвано "рядом причин", а не просто нарушением правил, заявил глава спецкомиссии министерства инфраструктуры и транспорта страны для расследования причин трагедии Роберто Феррацца.

"Неясно, что стало спусковым крючком", но мост "сначала искривился, а потом упал", отметил он.

Как сообщал УНН, 14 августа в Генуе на севере Италии обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа, но сообщила, что двое украинцев пострадали.

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