В Италии не исключили снос части моста в Генуе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Прокуратура итальянского города Генуя готова в случае реальной опасности дать разрешение на снос участка моста Моранди, который расположен над эвакуированными зданиями на улице Виа Порро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Rai News.
Вчера вечером, как указано, сообщалось о треске, что привело к приостановлению работ в этом районе.
В случае, если пожарная служба сообщит о возможности реальной опасности, генуэзская магистратура заявила, что она "готова разрешить снос".
Между тем с помощью технических проверок и исследований на мосту продолжают определять причину обрушения. Возможно, это было вызвано "рядом причин", а не просто нарушением правил, заявил глава спецкомиссии министерства инфраструктуры и транспорта страны для расследования причин трагедии Роберто Феррацца.
"Неясно, что стало спусковым крючком", но мост "сначала искривился, а потом упал", отметил он.
Как сообщал УНН, 14 августа в Генуе на севере Италии обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика.
Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа, но сообщила, что двое украинцев пострадали.