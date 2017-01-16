В Іспанії затримано чоловіка за підозрою у підготовці терористів “ІД”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Правоохоронні органи Іспанії заарештували підозрюваного в зв’язках з бойовиками, який проводив “відбір” для поїздки в Туреччину і навчання для участі у діяльності організації “Ісламська Держава”, передає УНН з посиланням на EFE.
Зазначається, вербувальником терористів виявився громадянин Марокко, його затримали в місті Сан-Себастьян. Відомо, що затриманий шукав людей, який легко піддавалися впливу і були емоційно нестабільними.
Він планував відправити новобранців до Туреччини, де б вони отримали спеціальну підготовку та інструктаж для подальших атак на території Європи.
Як повідомляв УНН, Малайзія вислала в Індонезію студентів через пов’язані з “ІД” зображеннями.