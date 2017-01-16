В Іспанії затримано чоловіка за підозрою у підготовці терористів “ІД”

Зазначається, вербувальником терористів виявився громадянин Марокко, його затримали в місті Сан-Себастьян. Відомо, що затриманий шукав людей, який легко піддавалися впливу і були емоційно нестабільними.

Він планував відправити новобранців до Туреччини, де б вони отримали спеціальну підготовку та інструктаж для подальших атак на території Європи.

Як повідомляв УНН, Малайзія вислала в Індонезію студентів через пов’язані з “ІД” зображеннями.