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В Іспанії затримано чоловіка за підозрою у підготовці терористів “ІД”

В Іспанії затримано чоловіка за підозрою у підготовці терористів “ІД”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Правоохоронні органи Іспанії заарештували підозрюваного в зв’язках з бойовиками, який проводив “відбір” для поїздки в Туреччину і навчання для участі у діяльності організації “Ісламська Держава”, передає УНН з посиланням на EFE.

Зазначається, вербувальником терористів виявився громадянин Марокко, його затримали в місті Сан-Себастьян. Відомо, що затриманий шукав людей, який легко піддавалися впливу і були емоційно нестабільними.

Він планував відправити новобранців до Туреччини, де б вони отримали спеціальну підготовку та інструктаж для подальших атак на території Європи.

Як повідомляв УНН, Малайзія вислала в Індонезію студентів через пов’язані з “ІД” зображеннями.

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