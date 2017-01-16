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В Испании задержан мужчина по подозрению в подготовке террористов "ИГ"

В Испании задержан мужчина по подозрению в подготовке террористов "ИГ"

Киев • УНН

 • 9248 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Правоохранительные органы Испании арестовали подозреваемого в связях с боевиками, который проводил "отбор" для поездки в Турцию и обучения для участия в деятельности организации "Исламское Государство", передает УНН со ссылкой на EFE.

Отмечается, что вербовщиком террористов оказался гражданин Марокко, его задержали в городе Сан-Себастьян. Известно, что задержанный искал людей, которые легко подвергались воздействию и были эмоционально нестабильными.

Он планировал отправить новобранцев в Турцию, где бы они получили специальную подготовку и инструктаж для дальнейших атак на территории Европы.

Как сообщал УНН, Малайзия выслала в Индонезию студентов из-за связанных с "ИГ" изображениями.

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