В Испании задержан мужчина по подозрению в подготовке террористов "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Правоохранительные органы Испании арестовали подозреваемого в связях с боевиками, который проводил "отбор" для поездки в Турцию и обучения для участия в деятельности организации "Исламское Государство", передает УНН со ссылкой на EFE.
Отмечается, что вербовщиком террористов оказался гражданин Марокко, его задержали в городе Сан-Себастьян. Известно, что задержанный искал людей, которые легко подвергались воздействию и были эмоционально нестабильными.
Он планировал отправить новобранцев в Турцию, где бы они получили специальную подготовку и инструктаж для дальнейших атак на территории Европы.
Как сообщал УНН, Малайзия выслала в Индонезию студентов из-за связанных с "ИГ" изображениями.