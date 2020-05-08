В Іспанії зафіксували перший випадок COVID-19 у кота

“Близько тижня тому експерти з Центру досліджень здоров'я тварин (Cresa) у Барселоні отримали труп кішки. Домашня тварина належить сім'ї, в якій кілька членів отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Господарі відвезли кота до ветеринара, оскільки у нього були проблеми з диханням. Він також мав дуже низьку кількість тромбоцитів і страждав від серцевої недостатності. Ветеринар вирішив приспати тварину і відправити його труп до Креси. Дослідники з центру вивчили кілька котячих органів у пошуках вірусу SARS-CoV-2, який вони виявили у двох місцях: порожнині носа та лімфатичному вузлі біля кишечника”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що вірусу в цих органах було виявлено дуже мало. У кішки було генетичне захворювання серця - гіпертрофічна кардіоміопатія, яке може призвести до раптової смерті.

“Жодна з проблем, виявлених у кота, не була викликана коронавірусною інфекцією. Іншими словами, на думку ветеринарів, вірус не вплинув на його здоров'я. Це випадкові результати, і немає доказів того, що коти можуть захворіти на коронавірус або померти від нього”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що кішці Негріто було 4 роки, і це вже шоста кішка в світі, у якої виявили коронавірус. COVID-19 виявили також в двох собак, тигриці в нью-йоркському зоопарку, двох котів у Гонконзі, одного в Бельгії, одного у Нью-Йорку та у Франції.

Нагадаємо, тигриця в нью-йоркському зоопарку заразилася коронавірусом.