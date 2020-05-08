В Испании зафиксирован первый случай COVID-19 у кота

"Около недели назад эксперты из Центра исследований здоровья животных (Cresa) в Барселоне получили труп кошки. Домашнее животное принадлежит семье, у которой несколько членов получили положительный результат теста на COVID-19. Хозяева отвезли кота к ветеринару, так как у него были проблемы с дыханием. Он также имел очень низкое количество тромбоцитов и страдал от сердечной недостаточности. Ветеринар решил усыпить животное и отправить его труп в Креси. Исследователи из центра изучили несколько кошачьих органов в поисках вируса SARS-CoV-2, они обнаружили в двух местах: полости носа и лимфатическом узле у кишечника", - сообщили в СМИ.

Указано, что вируса в этих органах было обнаружено очень мало. У кошки было генетическое заболевание сердца - гипертрофическая кардиомиопатия, которая может привести к внезапной смерти.

"Ни одна из проблем, выявленных у кота, ни была вызвана коронавирусной инфекцией. Иными словами, по мнению ветеринаров, вирус не повлиял на его здоровье. Это случайные результаты, и нет доказательств того, что кошки могут заболеть коронавирусом или умереть от него", - указано в сообщении.

Отмечается, что кошке Негрито было 4 года, и это уже шестая кошка в мире, у которой обнаружили коронавирус. COVID-19 обнаружили также у двух собак, тигрицы в нью-йоркском зоопарке, двух кошек в Гонконге, одной в Бельгии, одной в Нью-Йорке и во Франции.

Напомним, тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом.