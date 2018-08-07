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В Іспанії від спеки померло вже шестеро людей

В Іспанії від спеки померло вже шестеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Щонайменше шість людей загинули через спеку, яка охопила Іспанію цього тижня. Стовпчики термометрів показують аномальні температури, що досягають 40 градусів за Цельсієм, передає УНН з посиланням на Indigo.

Так, за інформацією видання, 81-річний чоловік загинув від теплового удару в районі Естремадури, на захід від столиці Іспанії Мадриду. З тієї ж причини у провінції Касерес помер 40-річний німецький паломник.

Чиновники заявили, що ще двоє людей, ймовірно, безпритульних, померли у лікарні в Барселоні після того, як вони були знайдені непритомними на вулиці.

У містечку Мурсія на північному сході Іспанії 78-річний чоловік помер під час робіт на фермі, а 48-річний чоловік помер на шосе. Обидва чоловіки померли минулої середи через високі температури.

Крім того, організація із захисту безпеки життєдіяльності оголосила про те, що дві жінки віком 83 і 22 роки, громадянки Португалії та Іспанії відповідно, залишаються госпіталізованими на південному сході країни, де десяток інших людей лікують від зневоднення.

Згідно з метеорологічними прогнозами, температура починає знижуватись з вівторка через прохолодний циклон з Атлантичного океану.

Як повідомляв УНН, в Європі спостерігається аномальна спека. Так, у португальському Лісабоні температура побила 37-річний рекорд та сягнула 44 градусів тепла на минулих вихідних. На південному узбережжі країни виникла велика лісова пожежа, внаслідок якої постраждало щонайменше 44 людини.

Як повідомляв УНН, консул перевіряє наявність українців серед постраждалих внаслідок пожежі в туристичному районі в Португалії.

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