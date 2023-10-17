В Іспанії стартували перші в історії військові навчання ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. З 16 по 22 жовтня ЄС проводить свої перші в історії живі військові навчання в іспанському Кадісі, що є частиною маневрів MILEX 23. За ними спостерігатиме головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель. Про це йдеться на офіційному веб-сайті зовнішньополітичної служби Європейського Союзу, передає УНН.
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Зазначається, що під час візиту Борреля супроводжуватиме голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер. Глава дипломатії ЄС виступить перед Військовим комітетом ЄС.
Відомо, що під час навчань приблизно 2800 військовослужбовців з держав-членів тренуватимуться за участю іспанського десантного корабля «Хуан Карлос I», який очолить десантну групу, що складається з 31 підрозділу, включаючи морські, повітряні, наземні, космічні та кіберзагони.
Навчання передбачають імітацію висадки десанту, охорону та контроль морського порту, розгортання сухопутних військ.
ЄС працює над впровадженням так званого Стратегічного компасу. План дій щодо зміцнення безпеки та оборонної політики ЄС до 2030 року. Він включає перші в історії ЄС навчання з «живою стрільбою».
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