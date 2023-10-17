В Испании стартовали первые в истории военные учения ЕС

Детали

Отмечается, что во время визита Борреля будет сопровождать председатель Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер. Глава дипломатии ЕС выступит перед Военным комитетом ЕС.

Известно, что во время учений примерно 2800 военнослужащих из государств-членов будут тренироваться с участием испанского десантного корабля «Хуан Карлос I», который возглавит десантную группу, состоящую из 31 подразделения, включая морские, воздушные, наземные, космические и киберотряды.

Учения предусматривают имитацию высадки десанта, охрану и контроль морского порта, развертывание сухопутных войск.

ЕС работает над внедрением так называемого Стратегического компаса. План действий по укреплению безопасности и оборонной политики ЕС до 2030 года. Он включает первые в истории ЕС учения с «живой стрельбой».

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