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В Испании стартовали первые в истории военные учения ЕС

Киев • УНН

 • 352034 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. С 16 по 22 октября ЕС проводит свои первые в истории живые военные учения в испанском Кадисе, являющиеся частью маневров MILEX 23. За ними будет наблюдать главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель. Об этом говорится на официальном веб-сайте внешнеполитической службы Европейского Союза, передает УНН.

В Испании стартовали первые в истории военные учения ЕС

Детали 

Отмечается, что во время визита Борреля будет сопровождать председатель Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер. Глава дипломатии ЕС выступит перед Военным комитетом ЕС.

Известно, что во время учений примерно 2800 военнослужащих из государств-членов будут тренироваться с участием испанского десантного корабля «Хуан Карлос I», который возглавит десантную группу, состоящую из 31 подразделения, включая морские, воздушные, наземные, космические и киберотряды.

Учения предусматривают имитацию высадки десанта, охрану и контроль морского порта, развертывание сухопутных войск.

ЕС работает над внедрением так называемого Стратегического компаса. План действий по укреплению безопасности и оборонной политики ЕС до 2030 года. Он включает первые в истории ЕС учения с «живой стрельбой».

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