В Іспанії потяг зійшов з рейок, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Іспанії поїзд зійшов з рейок, одна людина загинула, ще шістьох поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на Vanguardia.
Зазначено, що інцидент стався у вівторок близько 6:15 за місцевим часом між містами Тарраса і Манреса. Аварія сталася на лінії R4, два вагони зійшли з рейок.
Наразі немає інформації про причини, що викликали аварію.
В управлінні цивільного захисту вказали, що є один загиблий і шість осіб отримали поранення. Решта, близько 150 пасажирів, - цілі та неушкоджені.
Нагадаємо, у жовтні поїзд зійшов з рейок у Тайвані. У швидкісному поїзді перебували 366 пасажирів. У результаті катастрофи загинули 18 людей, ще 190 пасажирів отримали травми.