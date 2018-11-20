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В Іспанії потяг зійшов з рейок, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Іспанії поїзд зійшов з рейок, одна людина загинула, ще шістьох поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на Vanguardia.

Зазначено, що інцидент стався у вівторок близько 6:15 за місцевим часом між містами Тарраса і Манреса. Аварія сталася на лінії R4, два вагони зійшли з рейок.

Наразі немає інформації про причини, що викликали аварію.

В управлінні цивільного захисту вказали, що є один загиблий і шість осіб отримали поранення. Решта, близько 150 пасажирів, - цілі та неушкоджені.

Нагадаємо, у жовтні поїзд зійшов з рейок у Тайвані. У швидкісному поїзді перебували 366 пасажирів. У результаті катастрофи загинули 18 людей, ще 190 пасажирів отримали травми.

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