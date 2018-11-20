В Испании поезд сошел с рельсов, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Испании поезд сошел с рельсов, один человек погиб, еще шестеро ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Vanguardia.
Отмечено, что инцидент произошел во вторник около 6:15 по местному времени между городами Тарраса и Манреса. Авария произошла на линии R4, два вагона сошли с рельсов.
Пока нет информации о причинах, вызвавших аварию.
В управлении гражданской защиты указали, что есть один погибший и шесть человек получили ранения. Остальные, около 150 пассажиров, - цели и невредимы.
Напомним, в октябре поезд сошел с рельсов в Тайване. В скоростном поезде находились 366 пассажиров. В результате катастрофы погибли 18 человек, еще 190 пассажиров получили травмы.