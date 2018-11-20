В Испании поезд сошел с рельсов, есть погибший

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106325 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112872 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150243 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144799 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136592 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128289 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171344 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118093 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141651 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Испании поезд сошел с рельсов, есть погибший

В Испании поезд сошел с рельсов, есть погибший

Киев  •  УНН

 • 9155 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Испании поезд сошел с рельсов, один человек погиб, еще шестеро ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Vanguardia.

Отмечено, что инцидент произошел во вторник около 6:15 по местному времени между городами Тарраса и Манреса. Авария произошла на линии R4, два вагона сошли с рельсов.

Пока нет информации о причинах, вызвавших аварию.

В управлении гражданской защиты указали, что есть один погибший и шесть человек получили ранения. Остальные, около 150 пассажиров, - цели и невредимы.

Напомним, в октябре поезд сошел с рельсов в Тайване. В скоростном поезде находились 366 пассажиров. В результате катастрофы погибли 18 человек, еще 190 пассажиров получили травмы.

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