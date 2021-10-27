В Іспанії пара після розлучення судилася за те, з ким залишиться жити собака
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Іспанський суддя надав спільну опіку над собакою розлученій парі, яка звернулася до суду, щоб визначити, з ким повинен жити вихованець. Про це пише ВВС, інформує УНН.
Деталі
Мадридський суд визнав, що обидві сторони несуть “солідарну відповідальність” і “співдоглядають” собаку Панду. Адвокат, який подав справу до суду, сказав, що це “піонерське” рішення.
Зараз в Іспанії розробляється новий закон, який дозволить тваринам більше не вважатися об’єктами і юридично визнаватися живими істотами. Цей статус полегшить партнерові запит на спільну опіку над домашнім улюбленцем після розриву стосунків.
Але Лола Гарсія з юридичної фірми Law & Animals подала цю справу до суду відповідно до Європейської конвенції про захист домашніх тварин 1987 року, яку Іспанія ратифікувала у 2017 році.
Суддя постановив, що “докази у провадженні виявляють афективні стосунки між позивачем і собакою, яка гідна законної опіки”.
Тепер пес буде чергувати двох власників протягом місяця.
Додатково
У Великобританії юридично собаки розглядаються як неживі об’єкти, схожі на машини, будинки чи інші особисті речі. Справи про опіку зводяться до визначення того, хто є єдиним власником.
Франція змінила свій закон у 2014 році, щоб домашні тварини вважалися “живими і відчуваючими істотами”, а не “пересувними товарами”. Новий статус означав, що пари можуть боротися за спільну опіку у справах про розлучення.