В Испании пара после развода судилась за то, с кем останется жить собака

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Мадридский суд признал, что обе стороны несут “солидарную ответственность” и “соблюдают” собаку Панду. Адвокат, подавшую дело в суд, сказал, что это “пионерское” решение.

Сейчас в Испании разрабатывается новый закон, позволяющий животным больше не считаться объектами и юридически признаваться живыми существами. Этот статус облегчит партнеру запрос на общую опеку над домашним питомцем после разрыва отношений.

Но Лола Гарсия из юридической фирмы Law & Animals подала это дело в суд в соответствии с Европейской конвенцией о защите домашних животных в 1987 году, которую Испания ратифицировала в 2017 году.

Судья постановил, что “доказательства в производстве выявляют аффективные отношения между истцом и собакой, которая достойна законной опеки”.

Теперь пес будет дежурить двух владельцев в течение месяца.

Дополнительно

В Великобритании юридически собаки рассматриваются как неодушевленные объекты, похожие на машины, дома или другие личные вещи. Дела об опеке сводятся к определению того, кто является единственным собственником.

Франция изменила свой закон в 2014 году, чтобы домашние животные считались живыми и чувствующими существами, а не передвижными товарами. Новый статус означал, что пары могут бороться за общую опеку по делам о разводе.