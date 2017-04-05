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В Іспанії арештували рахунки і майно дядька Б.Асада

В Іспанії арештували рахунки і майно дядька Б.Асада

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Влада Іспанії наклала арешт на рахунки та майно дядька сирійського президента Башара Асада – Рифата Асада, запідозривши його у крадіжці 300 млн доларів із сирійської скарбниці в 1984 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Слідство у справі 79-річного екс-віце-президента Сирії розпочалося у Франції, де він проживає вже більше 30 років. Французька прокуратура підозрює його у відмиванні грошей, махінаціях та ухилянні від сплати податків.

Відомо, що в Іспанії Р.Асаду належать вілли на андалусійських курортах Марбелья і Пуерто-Банус. Там відбулося вже 15 обшуків.

Крім того, за поданням іспанської прокуратури заблоковані 16 рахунків, які мають безпосереднє відношення до Р.Асада. Ще 76 рахунків перевіряються наглядовим відомством.

Сумарна вартість 503 одиниць майна сім’ї Р.Асада, серед яких вілли, квартири, парковки і готель категорії “люкс”, становить 691 млн євро. Лише одна велика ферма “Ла-Макіна” (“Машина”) оцінюється у 60 млн євро.

За повідомленнями прокуратури Франції, яка тісно співпрацює з іспанськими колегами, частина компаній і нерухомості на андалусійському узбережжі керувалися дружинами і дітьми сирійського емігранта.

Сам він стверджує, що йому раніше давали гроші представники саудівської королівської сім’ї.

У лютому 1982 року Р.Асад, який командував спеціальними силами безпеки Сирії, керував придушенням ісламістського заколоту в місті Хама, під час якого загинули, за різними даними, від 10 до 25 тисяч людей.

У 1983 році, коли в його старшого брата — президента Сирії Хафеза Асада — виникли проблеми зі здоров’ям, Рифат, який мав у підпорядкуванні багатотисячне армійське угруповання, вчинив спробу військового перевороту. Він установив військовий контроль над Дамаском, проте домогтися повної перемоги не зумів. Коли Х.Асад повернувся до управління державою, його брат був змушений вирушити в “безстрокове закордонне відрядження”, отримавши церемоніальний пост віце-президента, але втративши всі інші посади.

До 1998 року Р.Асад номінально зберігав титул другої особи Сирії, не маючи можливості повернутися на батьківщину. При цьому він вважає себе законним главою держави і є непримиренним критиком правлячого режиму.

Нагадаємо, в кінці січня ЗМІ повідомляли про те, що президент Сирії Башар Асад був госпіталізований з ішемічним інсультом.

 

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