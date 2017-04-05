В Испании арестовали счета и имущество дяди Б.Асада

Следствие по делу 79-летнего экс-вице-президента Сирии началось во Франции, где он проживает уже более 30 лет. Французская прокуратура подозревает его в отмывании средств, подлоге и уклонении от уплаты налогов.

Известно, что в Испании Р.Асаду принадлежат виллы на андалусийских курортах Марбелья и Пуэрто-Банус. Там были проведены уже 15 обысков.

Кроме того, по представлению испанской прокуратуры заблокированы 16 счетов, имеющих непосредственное отношение к Р.Асаду. Ещё 76 счетов проверяются надзорным ведомством.

Суммарная стоимость 503 единиц имущества семьи Р.Асада, среди которых виллы, квартиры, парковки и отель категории “люкс”, составляет 691 млн евро. Одна только крупная ферма “Ла-Макина” (“Машина”) оценивается в 60 млн евро.

По сообщениям прокуратуры Франции, тесно сотрудничающей с испанскими коллегами, часть компаний и недвижимости на андалусийском побережье управлялись женами и детьми сирийского эмигранта.

Сам он утверждает, что ему ранее давали деньги представители саудовской королевской семьи.

В феврале 1982 года Р.Асад, который командовал специальными силами безопасности Сирии, руководил подавлением исламистского мятежа в городе Хама, во время которого погибли, по разным данным, от 10 до 25 тысяч человек.

В 1983 году, когда у его старшего брата – президента Сирии Хафеза Асада – возникли проблемы со здоровьем, Рифат, имевший в подчинении многотысячную армейскую группировку, предпринял попытку военного переворота. Он установил военный контроль над Дамаском, однако добиться полной победы не сумел. Когда Х.Асад вернулся к управлению государством, его брат был вынужден отправиться в “бессрочную заграничную командировку”, получив церемониальный пост вице-президента, но лишившись всех остальных должностей.

До 1998 года Р.Асад номинально сохранял титул второго лица Сирии, не имея возможности вернуться на родину. При этом он считает себя законным главой государства и является непримиримым критиком правящего режима.

Напомним, в конце января СМИ сообщали о том, что президент Сирии Башар Асад был госпитализирован с ишемическим инсультом.