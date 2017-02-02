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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Ісландії завершилося буріння найглибшої вулканічної свердловини в світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. На півострові Рейк'янес, що в Ісландії, завершилося буріння найглибшої вулканічної свердловини в світі, передає УНН з посилання на офіційний сайт проекту Iceland Deep Drilling Project.

В Ісландії завершилося буріння найглибшої вулканічної свердловини в світі

Як зазначається, буріння свердловини було розпочато з серпня 2016 року і тривало 176 днів. Таким чином глибина свердловини становить 4659 метрів, температура становить 427 градусів Цельсія.

Як підкреслюють фахівці, що проект передбачає використовувати теплову енергію надр Землі для її перетворення в електрику.

За оцінками експертів, пар зі свердловини здатний генерувати приблизно в десять разів більше енергії.

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