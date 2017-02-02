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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Исландии завершилось бурение самой глубокой вулканической скважины в мире

Киев • УНН

 • 11197 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. На полуострове Рейкьянес, что в Исландии, завершилось бурение самой глубокой вулканической скважины в мире, передает УНН со ссылкой на официальный сайт проекта Iceland Deep Drilling Project.

В Исландии завершилось бурение самой глубокой вулканической скважины в мире

Как отмечается, бурение скважины было начато с августа 2016 года и продолжалось 176 дней. Таким образом глубина скважины составляет 4659 метров, температура составляет 427 градусов Цельсия.

Как подчеркивают специалисты, проект предполагает использовать тепловую энергию недр Земли для ее преобразования в электричество.

По оценкам экспертов, пар из скважины способен генерировать примерно в десять раз больше энергии.

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