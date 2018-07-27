В Ірпіні стався зухвалий розбійний напад
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На Київщині поліція затримала зловмисника за розбійний напад на дівчину. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Київській області, передає УНН.
“У місті Ірпінь опівночі чолов’яга зненацька накинувся на дівчину і почав її душити. Зірвав з руки золотий браслет, намагався зірвати з шиї ланцюжок, після чого втік у невідомому напрямку”, — йдеться у повідомленні.
Щойно на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пограбування 21-річної дівчини, наряд групи реагування патрульної поліції одразу прибув на місце події. Прикмети нападника потерпіла змогла описати тільки в загальних рисах — чорні куртка з капюшоном та кепка.
Однак це не стало на заваді, і поліцейські, відпрацювавши прилеглу територію, вже за лічені хвилини затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 29-річний житель Гостомеля.
Викрадену золоту прикрасу працівники поліції знайшли на місці затримання.
Наразі за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Чолов’яга затриманий у порядку ст. 208 КПК України і йому загрожує ув’язнення від трьох до семи років. Триває слідство.
Нагадаємо, під Києвом затримали серійного розбійника.