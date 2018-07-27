В Ирпене произошло дерзкое разбойное нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Киевской области полиция задержала злоумышленника за разбойное нападение на девушку. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
“В городе Ирпень около полуночи мужчина неожиданно набросился на девушку и начал ее душить. Сорвал с руки золотой браслет, пытался сорвать с шеи цепочку, после чего скрылся в неизвестном направлении”, - говорится в сообщении.
Только по спецлинии 102 поступило сообщение об ограблении 21-летней девушки, наряд группы реагирования патрульной полиции сразу прибыл на место происшествия. Приметы нападавшего потерпевшая смогла описать только в общих чертах — черные куртка с капюшоном и кепка.
Однако это не помешало, и полицейские, отработав прилегающую территорию, через несколько минут задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Гостомеля.
Похищенное золотое украшение работники полиции нашли на месте задержания.
По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему грозит тюремное заключение от трех до семи лет. Продолжается следствие.
Напомним, под Киевом задержали серийного разбойника.