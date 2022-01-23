В Ірландії чоловіки принесли на пошту тіло свого друга, щоб отримати його пенсію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Ірландії на поштове відділення прийшли двоє чоловіків зі своїм покійним другом, бо хотіли отримати його тижневі пенсійні виплати. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Star.
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Подія трапилася 21 січня, у п’ятницю, у місті Карлоу. До працівників пошти звернувся чоловік і хотів отримати за свого друга його тижневу пенсію. Однак, йому відповіли, що отримувач має бути обов’язково присутнім.
Пізніше чоловік повернувся з двома друзями, для одного з яких була передбачена пенсія. Співробітники відділення були занепокоєні станом отримувача, бо той “не тримався на ногах”.
Працівники викликали поліцейських і лікарів, які констатували смерть чоловіка.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини ситуації.