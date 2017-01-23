В Ірані заявили, що оцінювати Д.Трампа ще зарано

Видання відзначає, що на відміну від поглядів попередніх президентів США, погляди Трампа не чіткі і не певні, сказав речник Міністерства закордонних справ Ірану.

Як заявив речник Баграм Гасемі, погляди нового президента США з таких питань, як іслам, Європа, Америка, інші глобальні питання, не ясні, не точні і не обнадійливі, і треба зачекати й подивитися, як буде розвиватися ситуація.

Дональд Трамп, серед іншого, різко критикував багатосторонню ядерну угоду між шістьма провідними країнами світу, серед яких і США, з одного боку, і Іраном, із іншого, за якою Тегеран різко обмежив свою ядерну програму до рівня, що має унеможливити створення атомної зброї, а Захід у відповідь на кроки Ірану поступово знімає санкції, запроваджені проти Тегерана через цю ядерну програму.

США й Іран не мають дипломатичних відносин із часів Ісламської революції 1979 року і подальшого захоплення посольства США в Тегерані, де 52 американців тримали заручниками понад рік.