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В Иране заявили, что оценивать Д.Трампа еще рано

В Иране заявили, что оценивать Д.Трампа еще рано

Киев • УНН

 • 8255 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Иране заявили, что оценивать нового президента США Дональда Трампа еще слишком рано, потому что его позиция по многим вопросам еще не известна полностью, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание отмечает, что в отличие от взглядов предыдущих президентов США, взгляды Трампа не четкие и не определенные, сказал спикер Министерства иностранных дел Ирана.

Как заявил спикер Баграм Гасеми, взгляды нового президента США по таким вопросам, как ислам, Европа, Америка, другие глобальные вопросы, не ясные, не точные и не обнадеживающие, и надо подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Дональд Трамп, среди прочего, резко критиковал многостороннее ядерное соглашение между шестью ведущими странами мира, среди которых и США, с одной стороны, и Ираном, с другой, по которому Тегеран резко ограничил свою ядерную программу до уровня, что должен сделать невозможным создание атомного оружия, а Запад в ответ на шаги Ирана постепенно снимает санкции, введенные против Тегерана из-за этой ядерной программы.

США и Иран не имеют дипломатических отношений со времен Исламской революции 1979 года и последующего захвата посольства США в Тегеране, где 52 американцев удерживали более года.

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