В Ірані ввели в експлуатацію три важливих нафтових проекти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Ірані ввели в експлуатацію три національні проекти Міністерства нафти в області нафти, газу і нафтохімії з присутності президента Хасана Рухані. Про це пише ІRNА, передає УНН.
“Проекти в національній нафтогазовій галузі експлуатуються в той час, як антиіранські санкції адміністрації Трампа провалилися зупинити діяльність Ірану з розвитку в різних областях, особливо у важливих областях нафти, газу і нафтохімії. Газопроводи разом з 5 станціями підвищення тиску газу можна вважати найважливішим проектом, введеним сьогодні (24 серпня — ред.) в експлуатацію”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей трубопровід протяжністю 1850 км забезпечить більш стабільний експорт газу в західні і північно-західні сусідні країни — основні споживачі іранського газу.
“За розпорядженням президента в режимі відеоконференції були відкриті установки з очищення газу, етану і метанолу Bushehr Petrochemical з річною виробничою потужністю 4 мільйони тонн. Перша фаза Bushehr Petrochemical буде приносити країні близько 370 млн. євро в рік, і цей проект створив робочі місця для 1500 осіб”, — пише видання.
Третій проект, який був відкритий 24 серпня в Ірані, це проект будівництва електростанції "Західний Карун" і допоміжних об’єктів.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніяху в ході спільної заяви з держсекретарем США Майком Помпео після зустрічі в Єрусалимі обурився тим що, Радбез ООН не подовжила санкції щодо Ірану.