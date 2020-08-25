В Иране ввели в эксплуатацию три важных нефтяных проекта

“Проекты в национальной нефтегазовой отрасли эксплуатируются в то время, как антииранские санкции администрации Трампа провалились остановить деятельность Ирана по развитию в различных областях, особенно в важных областях нефти, газа и нефтехимии. Газопроводы вместе с 5 станциями повышения давления газа можно считать важнейшим проектом, введенным сегодня (24 августа — ред.) в эксплуатацию”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот трубопровод протяженностью 1850 км обеспечит более стабильный экспорт газа в западные и северо-западные соседние страны — основные потребители иранского газа.

“По распоряжению президента в режиме видеоконференции были открыты установки по очистке газа, этана и метанола Bushehr Petrochemical с годовой производственной мощностью 4 миллиона тонн. Первая фаза Bushehr Petrochemical будет приносить стране около 370 млн евро в год, и этот проект создал рабочие места для 1500 человек”, - пишет издание.

Третий проект, который был открыт 24 августа в Иране, это проект строительства электростанции "Западный Карун" и вспомогательных объектов.

Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху в ходе совместного заявления с госсекретарем США Майком Помпео после встречи в Иерусалиме возмутился тем, что, Совбез ООН не продлил санкции в отношении Ирана.