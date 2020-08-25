В Ірані створили пристрій для швидкої діагностики COVID-19

“Він (Саїд Саркар - ред.) в понеділок на церемонії представлення пристрою для швидкої діагностики COVID-19 заявив про добрі результати апарату в експериментах. За його словами, вказаний пристрій отримав схвалення іранських фахівців. Крім того, стаття про функції пристрою була опублікована в науковому журналі Biosensor And Bioelectronic”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від з коронавірусу в Ірані померли понад 20,7 тис. осіб.

Як повідомляв УНН, у світі понад 23,5 млн людей інфіковані коронавірусом, понад 809 тис. померли.