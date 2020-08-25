В Иране создали устройство для быстрой диагностики COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Иране представили устройство для быстрой диагностики людей с риском заражения COVID-19, созданное в технологическом институте Тегеранского университета. Об этом сообщил секретарь штаба по развитию нанотехнологии Саид Саркар, пишет IRNА, передает УНН.
“Он (Саид Саркар — ред.) в понедельник на церемонии представления устройства для быстрой диагностики COVID-19 заявил о хороших результатах аппарата в экспериментах. По его словам, указанное устройство получило одобрение иранских специалистов. Кроме того, статья о функциях устройства была опубликована в научном журнале Biosensor And Bioelectronic”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что от коронавируса в Иране погибли более 20,7 тыс. человек.
Как сообщал УНН, в мире более 23,5 человек инфицированы коронавирусом, более 809 тыс. умерли.