В Ірані пропонують скасувати вивчення англійської в початковій школі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Голова Ради вищої освіти Ірану Мехді Навід-Адхам закликає скасувати вивчення англійської мови в початковій школі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
В ефірі державного телебачення він заявив, що "навчання англійській мові в державних і недержавних початкових школах є проти законів і правил".
"У початковій школі закладають основи іранської культури", – сказав Навід-Адхам.
В Ірані офіційною мовою є перська. Навчання англійській мові, зазвичай, починається в середній школі, де в цілому вік учнів становить від 12 до 14 років. Наразі невідомо, чи заборону вивчення англійської вже запровадили. Вона, ймовірно, найбільше стосуватиметься приватних шкіл, які навчають англійській молодших школярів.
У 2016 році Верховний керівник і духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив стурбованість з приводу "поширення вивчення англійської мови в дитячих садках". У своїй промові до освітян він заявив, що "це не означає протидію вивченню іноземної мови, однак (мова є – ред.) просуванням іноземної культури в країні й серед дітей, підлітків та молоді".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Главу МЗС Ірану запросять до ЄС для обговорення антиурядових протестів у країні
Наприкінці грудня в Ірані спалахнули протести в першу чергу проти економічних труднощів молоді і робітників. Вони швидко переросли в виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називають відірваною від народу. У відповідь відбуваються проурядові акції.
Хаменеї в своєму зверненні звинуватив "зовнішніх ворогів Ісламської республіки" в підбурюванні до протестів і розгойдуванні ситуації в країні.