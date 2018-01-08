В Иране предлагают отменить изучение английского в начальной школе

В эфире государственного телевидения он заявил, что "обучение английскому языку в государственных и негосударственных начальных школах это против законов и правил".

"В начальной школе закладывают основы иранской культуры", - сказал Навид-Адхамия.

В Иране официальным языком является персидский. Обучение английскому языку, как правило, начинается в средней школе, где в целом возраст учеников составляет от 12 до 14 лет. Пока неизвестно, ввели ли уже запрет на изучение английского. Это, вероятно, больше касается частных школ, которые обучают английскому школьников младших классов.

В 2016 году Верховный руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил обеспокоенность по поводу "распространения изучения английского языка в детских садах". В своей речи к педагогам он заявил, что "это не означает противодействие изучению иностранного языка, однако (язык является - ред.) продвижением иностранной культуры в стране и среди детей, подростков и молодежи".

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Напомним, в конце декабря в Иране вспыхнули протесты, в первую очередь против экономических трудностей молодежи и рабочих. Они быстро переросли в выступления против политики властей и против привилегий элиты, которую демонстранты называют оторванной от народа. В ответ на это в стране происходят проправительственные акции.

Хаменеи в своем обращении обвинил "внешних врагов Исламской республики" в подстрекательстве к протестам и раскачивании ситуации в стране.