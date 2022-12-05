В Ірані чотирьох людей стратили, звинувативши у зв’язках з ізраїльською розвідкою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Ще трьох людей, підозрюваних у роботі на ізраїльську розвідку, в Ірані засудили до тюремного ув'язнення. Їх, імовірно, затримали в день вбивства полковника Корпусу вартових ісламської революції навесні.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Деталі
Чотирьох людей, яких чотири дні тому Верховний суд Ірану засудив до смертної кари за звинуваченням у співробітництві "з розвідкою сіоністського режиму" (так влада Ірану називає Ізраїль, який офіційно не визнає. - ред.), стратили в неділю, 4 грудня.
Ще троє людей з цієї ж групи були засуджені до тюремного ув'язнення строком від п'яти до 10 років за звинуваченнями в злочинах проти безпеки країни, співучасті у викраденні людини та зберіганні зброї.
Раніше
У середині листопада суд у Тегерані засудив до страти першого учасника протестів, які розпочалися в країні після смерті 22-річної дівчини, затриманої "поліцією моралі" за "неправильне носіння хіджабу.
Станом на початок грудня протестувальникам вже винесли шість смертних вироків, зазначає агенство AFP. За даними правозахисної організації Amnesty International, принаймні 21 протестувальника, які зараз перебувають під судом, звинувачують в злочинах, які можуть привести до страти.
Іран досі не повідомляв про страти протестувальників, хоча нещодавно визнав понад 300 жертв протестів у країні. Водночас за інформацією правозахисної організації Iran Human Rights, у заворушеннях загинули понад 450 протестувальників і 60 працівників служб безпеки. Понад 18 тисяч осіб було затримано.
Нагадаємо
За даними каналу Iran International, Тегеран запросив москву про допомогу у припиненні протестів шляхом постачання обладнання та підготовки кадрів.