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В Иране четырех человек казнили, обвинив в связях с израильской разведкой

В Иране четырех человек казнили, обвинив в связях с израильской разведкой

Киев • УНН

 • 829100 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Еще троих человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку, в Иране приговорили к тюремному заключению. Их, вероятно, задержали в день убийства полковника Корпуса стражей исламской революции весной.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Четырех человек, которых четыре дня назад Верховный суд Ирана приговорил к смертной казни по обвинению в сотрудничестве “с разведкой сионистского режима” (так власти Ирана называют официально не признающим Израиль. — ред.), казнили в воскресенье, 4 декабря.

Еще три человека из этой же группы были приговорены к тюремному заключению сроком от пяти до 10 лет по обвинениям в преступлениях против безопасности страны, соучастии в похищении человека и хранении оружия.

Ранее

В середине ноября суд в Тегеране приговорил к смертной казни первого участника протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней девушки, задержанной “полицией морали” за "неправильное ношение хиджаба.

По состоянию на начало декабря протестующим уже вынесли шесть смертных приговоров, отмечает агентство AFP. По данным правозащитной организации Amnesty International, по крайней мере 21 протестующего, которые сейчас находятся под судом, обвиняют в преступлениях, которые могут привести к смертной казни.

Иран до сих пор не сообщал о смертной казни протестующих, хотя недавно признал более 300 жертв протестов в стране. В то же время, по информации правозащитной организации Iran Human Rights, в беспорядках погибли более 450 протестующих и 60 работников служб безопасности. Более 18 тысяч человек были задержаны.

Напомним

По данным канала Iran International, Тегеран пригласил москву о помощи в прекращении протестов путем снабжения оборудования и подготовки кадров.

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