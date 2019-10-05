В Іраку зросла кількість загиблих під час протестів до 65 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Іраку кількість загиблих під час антиурядових протестів за три дні зросла до 65 осіб. Про це повідомляють джерела в іракських силах безпеки і медики, інформує УНН з посиланням на Reuters.
Тільки під час протестів у п'ятницю, 4 жовтня, 190 осіб в Багдаді отримали поранення, 10 людей були вбиті.
Напередодні прем'єр-міністр країни Адель Абдул Махді оголосив про запровадження комендантської години на території Багдада, раніше таке обмеження вже було запроваджене у містах Ен-Насирія, Ель-Амара й Ель-Хілла.
Іракці протестують проти корупції в державі, безробіття і поганих суспільних послуг, зокрема відключення електроенергії і брак води.
Нагадаємо, в Іраку відключили інтернет на 75% території країни через протести.