В Ираке возросло количество погибших во время протестов до 65 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Ираке число погибших во время антиправительственных протестов за три дня возросло до 65 человек. Об этом сообщают источники в иракских силах безопасности и медики, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Только во время протестов в пятницу, 4 октября, 190 человек в Багдаде получили ранения, 10 человек были убиты.
Накануне премьер-министр страны Адель Абдул Махди объявил о введении комендантского часа на территории Багдада, ранее такое ограничение уже было введено в городах Эн-Насирия, Эль-Амара и Эль-Хилла.
Иракцы протестуют против коррупции в государстве, безработицы и плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и недостатка воды.
Напомним, в Ираке отключили интернет на 75% территории страны из-за протестов.