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В Ираке возросло количество погибших во время протестов до 65 человек

Киев • УНН

 • 6230 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Ираке число погибших во время антиправительственных протестов за три дня возросло до 65 человек. Об этом сообщают источники в иракских силах безопасности и медики, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Ираке возросло количество погибших во время протестов до 65 человек

Только во время протестов в пятницу, 4 октября, 190 человек в Багдаде получили ранения, 10 человек были убиты.

Накануне премьер-министр страны Адель Абдул Махди объявил о введении комендантского часа на территории Багдада, ранее такое ограничение уже было введено в городах Эн-Насирия, Эль-Амара и Эль-Хилла.

Иракцы протестуют против коррупции в государстве, безработицы и плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и недостатка воды.

Напомним, в Ираке отключили интернет на 75% территории страны из-за протестов.

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