В Іраку відключили інтернет на 75% території країни через протести
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Влада Іраку відключила інтернет на 75% території країни через протести проти безробіття та корупції. Про це повідомили в організації NetBlocks, яка відстежує блокування інтернету в різних країнах, інформує УНН.
Раніше NetBlocks зазначали, що по всьому Іраку заблокували доступ до Facebook, Twitter, Instagram та WhatsApp. Сервіси були доступні тільки при використанні VPN.
Відключення інтернету в Іраку пов'язане з протестами проти безробіття та корупції. Мітинги почалися в Багдаді 1 жовтня та поширилися в інших містах. Під час деяких акцій протесту сталися сутички мітингувальників із поліцією.
Нагадаємо, в Іраку за два дні протестів загинули 9 людей.