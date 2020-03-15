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В Іраку знову обстріляли військову базу США

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. В Іраку скоїли ракетний обстріл військової бази Ет-Таджі, яку використовує США, Німеччина та їх партнери по коаліції в Іраку. Вранці в суботу, 14 березня, на територію розташованої в 20 кілометрах на північ від Багдада бази було випущено кілька снарядів. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Німецькі військовослужбовці при цьому не постраждали, повідомили у бундесвері.

Телеканал Sky News Arabia повідомив про те, що на територію військової бази впало більше десяти снарядів типу “катюша”, в результаті постраждали дві людини.

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Слід зазначити, що нещодавно, 11 березня, під час ракетного обстрілу Ет-Таджі, загинуло двоє військовослужбовців США і військовий лікар з Великої Британії. Вашингтон тоді звинуватив у обстрілах “Катаїб Хезболлах”, а також владу Ірану. На наступний день США здійснили оборонну атаку, завдавши авіаударів по складах “Катаїб Хезболлах” в Іраку. При цьому командування іракської армії розцінило ці дії як порушення суверенітету Іраку.

З кінця жовтня 2019 року в Іраку було скоєно 23 ракетних удари на цілі, пов’язані з американською місією.

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