В Іраку знову обстріляли військову базу США

КИЇВ. 15 березня. УНН. В Іраку скоїли ракетний обстріл військової бази Ет-Таджі, яку використовує США, Німеччина та їх партнери по коаліції в Іраку. Вранці в суботу, 14 березня, на територію розташованої в 20 кілометрах на північ від Багдада бази було випущено кілька снарядів. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.