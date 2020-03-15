В Ираке снова обстреляли военную базу США

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Ираке совершили ракетный обстрел военной базы Эт-Таджи, которую использует США, Германия и их партнеры по коалиции в Ираке. Утром в субботу, 14 марта, на территорию расположенной в 20 километрах к северу от Багдада базы было выпущено несколько снарядов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.