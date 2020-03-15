В Ираке снова обстреляли военную базу США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Ираке совершили ракетный обстрел военной базы Эт-Таджи, которую использует США, Германия и их партнеры по коалиции в Ираке. Утром в субботу, 14 марта, на территорию расположенной в 20 километрах к северу от Багдада базы было выпущено несколько снарядов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Немецкие военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в бундесвере.
Телеканал Sky News Arabia сообщил о том, что на территорию военной базы упало более десяти снарядов типа “катюша”, в результате пострадали два человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирак сообщил о первой смерти от коронавируса
Следует отметить, что недавно, 11 марта, во время ракетного обстрела Эт-Таджи, погибли два военнослужащих США и военный врач из Великобритании. Вашингтон тогда обвинил в обстрелах “Катаиб Хезболлах”, а также власти Ирана. На следующий день США осуществили оборонительную атаку, нанеся авиаудары по складам “Катаиб Хезболлах” в Ираке. При этом командование иракской армии расценило эти действия как нарушение суверенитета Ирака.
С конца октября 2019 году в Ираке было совершено 23 ракетных удара на цели, связанные с американской миссией.