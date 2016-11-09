В Інтернеті опублікували розсекречені документи КДБ про діяльність Української Гельсінської групи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом СБУ до 40-річчя створення Української Гельсінської групи опублікували колекцію розсекречених докуменів КДБ про її діяльність в електронному архіві українського визвольного руху, передає УНН з посиланням на прес-службу центру досліджень визвольного руху.
“42 документи КДБ за період 1976–1987 рр. про спостереження, оперативні заходи та арешти діячів Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод відтепер доступні онлайн”, — йдеться у повідомленні.
На сторінках доповідних записок кагебістів на адресу Першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького зафіксовані прізвища, відомі в Україні та за кордоном: Левко Лук’яненко, Олесь Бердник, Микола Руденко, Ніна Строкатова (Строката), Олекса Тихий, Мирослав Маринович, Микола Матусевич, Петро Григоренко, В’ячеслав Чорновіл, Іван Кандиба та інші. Це переважно члени УГГ або інші дисиденти, з якими вони співпрацювали.
Зазначається, що агенти КДБ старанно фіксували кожен їхній крок, кожну дію, оточували донощиками, проводили “профілактичні бесіди”, компрометуючі заходи та, врешті-решт, обшуки та арешти. З опублікованих документів постає докладна картина дисидентського руху в Україні крізь дзеркало чекістів.
Наведено декілька прикладів документів, зокрема про Левка Лук’яненка йдеться, що той “після звільнення в 1976 році з ув'язнення, відновив контакти з понад 100 своїми націоналістично налаштованими зв’язками... вживав заходів для їх згуртування і активізації ворожої діяльності... у 1977 р. підготував і розповсюдив провокаційне „звернення“ під назвою „Зупиніть кривосуддя“ на захист заарештованого націоналіста Рубана і „Відкритий лист“ до газети „Літературна Україна“, в якому виправдовував злочини оунівських банд”.
Радянська таємна поліція змушена була констатувати, що “ворожа діяльність Лук’яненка вирізняється своєю витонченістю та підступністю, чому сприяє його професія юриста і досконале знання чинного законодавства” (доповідна від 18 листопада 1977 р.).
Нагадаємо, 9 листопада 1976 р. в Києві було створено Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод. Її членами-засновниками були Микола Руденко (керівник УГГ), Олександр Бердник, Петро Григоренко, Іван Кандиба, Левко Лук’яненко, Оксана Мешко, Микола Матусевич, Мирослав Маринович, Ніна Строката, Олекса Тихий.