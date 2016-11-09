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В Интернете опубликовали рассекреченные документы КГБ о деятельности Украинской Хельсинской группы

В Интернете опубликовали рассекреченные документы КГБ о деятельности Украинской Хельсинской группы

Киев • УНН

 • 12237 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом СБУ к 40-летию создания Украинской Хельсинской группы опубликовали коллекцию рассекреченных документе КГБ о ее деятельности в электронном архиве украинского освободительного движения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу центра исследований освободительного движения.

"42 документа КГБ за период 1976-1987 гг. о наблюдении, оперативных мероприятиях и арестах деятелей Украинской общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений теперь доступны онлайн", - говорится в сообщении.

На страницах докладных записок кагебистив в адрес Первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого зафиксированы фамилии, известные в Украине и за рубежом: Левко Лукьяненко, Олесь Бердник, Николай Руденко, Нина Строкатова (Пестрая), Алексей Тихий, Мирослав Маринович, Николай Матусевич, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Иван Кандыба и другие. Это преимущественно члены УХГ или другие диссиденты, с которыми они сотрудничали.

Отмечается, что агенты КГБ тщательно фиксировали каждый их шаг, каждое действие, окружали доносчиками, проводили "профилактические беседы", компрометирующие мероприятия и, в конце концов, обыски и аресты. Из опубликованных документов стоит подробная картина диссидентского движения в Украине сквозь зеркало чекистов.

Приведены несколько примеров документов, в частности о Левке Лукьяненко говорится, что тот "после освобождения в 1976 году из заключения, возобновил контакты с более 100 своими националистически настроенными связями... принимал меры для их сплочения и активизации враждебной деятельности... в 1977 году подготовил и распространил провокационное "обращение" под названием "Остановите кривосудие" в защиту арестованного националиста Рубана и "Открытое письмо" к газете "Литературная Украина", в котором оправдывал преступления оуновских банд".

Советская тайная полиция вынуждена была констатировать, что "враждебная деятельность Лукьяненко отличается своим изяществом и коварством, чему способствует его профессия юриста и совершенное знание действующего законодательства" (докладная от 18 ноября 1977).

Напомним, 9 ноября 1976 года в Киеве была создана Украинская общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений. Ее членами-основателями были Николай Руденко (руководитель УГГ), Александр Бердник, Петр Григоренко, Иван Кандыба, Левко Лукьяненко, Оксана Мешко, Николай Матусевич, Мирослав Маринович, Нина Пестрая, Олекса Тихий.

Украинские Национальные Новости

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