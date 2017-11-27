В Інституті нацпам'яті Польщі прокоментували взаємну з Україною легалізацію пам'ятників

Коментуючи намір української сторони легалізувати усі, встановлені в обхід польського законодавства пам’ятники, зокрема УПА, в Польщі та водночас легалізувати усі польські пам’ятні споруди в Україні, представник ІПН висловив бажання, щоб були прибрані нелегальні польські пам’ятні споруди, а на їхньому місці встановлені легальні впорядковані могили.

“Мене не задовольняє морально ситуація, коли вшанування жертв відбувається шляхом нелегальних, партизанських акцій, а форма пам’ятних споруд є любительською і нетривалою... Я підкреслюю, що в Польщі українці можуть встановлювати пам’ятники, проте це має відбуватися згідно з польськими нормами. Обов’язковою умовою тільки такого вшанування — в Польщі чи в Україні — є проведення детального дослідження”, — підкреслив він.

За словами А.Сівека, підхід легалізації “все на все” не влаштовує польську сторону.

“Я був би щасливий, якщо би удалося домовитися з українською стороною про те, щоб в наступному році знову розпочати спільні археологічні роботи в Україні і в Польщі. Я надіюся, що попри нинішню кризу ми до цього прийдемо. Ми можемо навіть почати з пошуків на території Польщі — з нашого боку це був би жест доброї волі. Я вірю, що якщо ми разом пройдемо цей шлях, шлях складний і коштовний, ми в результаті зможемо говорити про повне польсько-українське примирення”, — додав він.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Варшава ніколи не погодиться поставити знак рівності між УПА і Армією Крайовою.