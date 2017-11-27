В Институте нацпамяти Польши прокомментировали взаимную с Украиной легализацию памятников

Комментируя намерение украинской стороны легализовать все установленные в обход польского законодательства памятники, в частности УПА, в Польше и в то же время легализовать все польские памятные сооружения в Украине, представитель ИНП выразил желание, чтобы были убраны нелегальные польские памятные сооружения, а на их месте установлены легальные упорядоченные могилы.

"Меня не удовлетворяет морально ситуация, когда почтение памяти жертв происходит путем нелегальных, партизанских акций, а форма памятных сооружений является любительской и непродолжительной... Я подчеркиваю, что в Польше украинцы могут устанавливать памятники, однако это должно происходить в соответствии с польскими нормами. Обязательным условием только такого чествования - в Польше или в Украине - является проведение детального исследования", - подчеркнул он.

По словам А.Сивека, подход легализации "все на все" не устраивает польскую сторону.

"Я был бы счастлив, если бы удалось договориться с украинской стороной о том, чтобы в следующем году снова начать совместные археологические работы в Украине и в Польше. Я надеюсь, что, несмотря на нынешний кризис, мы к этому придем. Мы можем даже начать с поисков на территории Польши - с нашей стороны это был бы жест доброй воли. Я верю, что если мы вместе пройдем этот путь, путь сложный и дорогой, мы в результате сможем говорить о полном польско-украинском примирении", - добавил он.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава никогда не согласится поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой.