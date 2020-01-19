В Інституті нацпам’яті нагадали, що “Легендарна Тачанка” у Каховці підпадає під декомунізацію

Так, Інститут звернувся до Каховської міської ради з інформацією про необхідність виконання вимог Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У пошуках демонтованих символів комунізму: що з ними сталося у Києві

“Відповідно до пп. „д“ п. 4 частини першої статті 1 вказаного Закону, пам’ятники „Легендарна Тачанка“ та „Дівчина в шинелі“ є символікою, комуністичного тоталітарного режиму та підлягають демонтажу, оскільки встановлені з метою героїзацій боротьби Червоної Армії на Каховському плацдармі під час встановлення радянської влади на території України”, — повідомив Дробович.

Зазначимо, що раніше у Каховській міськраді обурились тим фактом, що Інститут “наказав” демонтувати пам’ятники, а саме, “Легендарну Тачанку”, що є символом міста для мешканців Каховки, та “Дівчину в шинелі”.

Міський голова Андрій Дяченко написав на своїй сторінці у Facebook: “Будьте певні, каховчани не пробачать, якщо ми дозволимо утилізувати Тачанку”, а також розмістив листа, що надійшов до міськради з Інституту.

Проте, у свою чергу, в Інституті зазначили, що Каховська міська рада у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинна була в установлено порядку здійснити демонтаж зазначених пам’ятників.

“Інститут рекомендував Каховській міській раді виконати вимоги Закону, акцентувавши увагу на тому, що відповідно до ст. 19 Конституції України, „органи місцевого самоврядування, ïx посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України“, а також додатково поінформував раду про те, що 16 липня 2019 року Конституційний Суд України своїм рішенням № 9-у/2019 визнав вказаний Закон конституційним. Рішення Конституційного суду є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено”, — повідомив Дробович.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дробович розповів, чому пам’ятник Ватутіну не можна “декомунізувати”

Також, було зазначено, що Інститут не може визначати “культурну цінність”, якою наділяють каховці “Тачанку”, того чи іншого пам’ятника.

“Разом з тим, якщо громада міста та Каховська міська рада вважають, що вказані пам’ятники с важливими символами міста, то варто розглянути можливість усунення символіки комуністичного тоталітарного режиму з цих об’єктів, a6o прийняти рішення про передачу ïx до краєзнавчого (іншого) музею або прийняти інше можливе рішення — в усіх випадках із урахуванням та дотриманням вимог Закону”, — вважають в Інституті.

Варто зазначити, що після рекомендації Інституту демонтувати пам’ятники, 16 січня відбулась позачергова сесія Каховської міськради, на якій депутати не підтримали рішення про демонтаж пам’ятника.

“Підсумки позачергової сесії. Депутати не підтримали рішення про демонтаж Тачанки. Громадськість категорично виступила проти декомунізації пам’ятника. Представник Інституту національної пам’яті, що надсилав лист з вимогою утилізувати Тачанку, на сесію не прибув”, — написав міський голова.

Додамо, що пам’ятник “Легендарна Тачанка” був встановлений у 1967 році на честь 50-річчя Жовтневого перевороту, та присвячений боям на Каховському плацдармі у 1920 році.

Нагадаємо, раніше новий голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що проспект маршала Георгія Жукова мають перейменувати у проспект генерала Петра Григоренка через те, що Жуков підпадає під декомунізацію.