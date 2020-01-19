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В Институте нацпамяти напомнили, что "Легендарная Тачанка" в Каховке подпадает под декоммунизацию

Киев • УНН

 • 85023 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Памятники "Легендарная Тачанка" и "Девушка в шинели", установленные в городе Каховка в Херсонской области, являются символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежат демонтажу. Об этом глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил корреспонденту УНН в ответе на запрос.

В Институте нацпамяти напомнили, что "Легендарная Тачанка" в Каховке подпадает под декоммунизацию

Так, Институт обратился к Каховскому городскому совету с информацией о необходимости выполнения требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

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"В соответствии с пп. "д" п. 4 части первой статьи 1 Закона, памятники "Легендарная Тачанка" и "Девушка в шинели" являются символикой, коммунистического тоталитарного режима и подлежат демонтажу, поскольку установлены с целью героизаций борьбы Красной Армии на Каховском плацдарме при установлении советской власти на территории Украины", - сообщил Дробович.

Отметим, что ранее в Каховском горсовете возмутились тем фактом, что Институт "приказал" демонтировать памятники, а именно, "Легендарную тачанку", что является символом города для жителей Каховки, и "Девушку в шинели".

Городской голова Андрей Дяченко написал на своей странице в Facebook: "Будьте уверены, каховчане не простят, если мы позволим утилизировать Тачанку", а также разместил письмо, поступившее в горсовет из Института.

Однако, в свою очередь, в Институте отметили, что Каховский городской совет в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона должен был в установленом порядке осуществить демонтаж указанных памятников.

"Институт рекомендовал Каховскому городскому совету выполнить требования Закона, акцентировав внимание на том, что в соответствии со ст. 19 Конституции Украины, "органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", а также дополнительно проинформировал совет о том, что 16 июля 2019 года Конституционный Суд Украина своим решением № 9-у/2019 признал указанный Закон конституционным. Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано", - сообщил Дробович.

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Также, было отмечено, что Институт не может определять "культурную ценность", которой наделяют жители Каховки "Тачанку", того или иного памятника.

"Вместе с тем, если община города и Каховский городской совет считают, что указанные памятники с важными символами города, то стоит рассмотреть возможность устранения символики коммунистического тоталитарного режима из этих объектов, или принять решение о передаче их в краеведческий (другое) музей или принять другое возможное решение - во всех случаях с учетом и соблюдением требований Закона", - считают в Институте.

Стоит отметить, что после рекомендации Института демонтировать памятники, 16 января состоялась внеочередная сессия Каховского горсовета, на которой депутаты не поддержали решение о демонтаже памятника.

"Итоги внеочередной сессии. Депутаты не поддержали решение о демонтаже Тачанки. Общественность категорически выступила против декоммунизации памятника. Представитель Института национальной памяти, который посылал письмо с требованием утилизировать Тачанку, на сессию не прибыл", - написал мэр.

Добавим, что памятник "Легендарная Тачанка" был установлен в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции, и посвящен боям на Каховском плацдарме в 1920 году.

Напомним, ранее новый глава Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что проспект маршала Георгия Жукова должны переименовать на проспект генерала Петра Григоренко из-за того, что Жуков подпадает под декоммунизацию.

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