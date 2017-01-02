В Індонезії затримали капітана порома, при пожежі на якому загинули люди
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Поліція затримала капітана порома, що спалахнув неподалік від індонезійської столиці Джакарти, передає УНН з посиланням на телеканал CNN.
Раніше повідомлялося, що пором прямував з порту в Джакарті до одного з курортних островів в окрузі Тисячі Островів. За останніми даними, через пожежу загинули 27 людей, щонайменше 17 вважаються зниклими безвісти.
За даними телеканалу, капітана порома звинувачують у тому, що він першим покинув палаюче судно.
“Ми затримали капітана судна”, — заявив глава морської поліції Джакарти Херо Хендріанто Бачтіар.
Він додав, що в поліцейську ділянку були доставлені ще п’ять людей, включаючи трьох членів екіпажу.