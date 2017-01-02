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В Индонезии задержали капитана парома, при пожаре на котором погибли люди

В Индонезии задержали капитана парома, при пожаре на котором погибли люди

Киев • УНН

 • 6691 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Полиция задержала капитана парома, котооый вспыхнул неподалеку от индонезийской столицы Джакарты, передает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что паром следовал из порта в Джакарте в один из курортных островов в округе Тысячи Островов. По последним данным, в результате пожара погибли 27 человек, не менее 17 считаются пропавшими без вести.

По данным телеканала, капитана парома обвиняют в том, что он первым покинул горящее судно.

"Мы задержали капитана судна", - заявил глава морской полиции Джакарты Херо Хендрианто Бачтиар.

Он добавил, что в полицейский участок были доставлены еще пять человек, включая трех членов экипажа.

 

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