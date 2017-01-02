В Индонезии задержали капитана парома, при пожаре на котором погибли люди
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Полиция задержала капитана парома, котооый вспыхнул неподалеку от индонезийской столицы Джакарты, передает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что паром следовал из порта в Джакарте в один из курортных островов в округе Тысячи Островов. По последним данным, в результате пожара погибли 27 человек, не менее 17 считаются пропавшими без вести.
По данным телеканала, капитана парома обвиняют в том, что он первым покинул горящее судно.
"Мы задержали капитана судна", - заявил глава морской полиции Джакарты Херо Хендрианто Бачтиар.
Он добавил, что в полицейский участок были доставлены еще пять человек, включая трех членов экипажа.