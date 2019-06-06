В Індонезії затонуло судно: 17 осіб зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Рятувальники ведуть пошук 17 членів екіпажу вантажного судна, яке затонуло у водах неподалік від індонезійської провінції Центральний Сулавесі. Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.
За даними видання, інцидент стався в суботу, але інформація про подію надійшла тільки у вівторок після того, як одного з членів екіпажу було врятовано індійським судном NV Nurbayaksar.
Вантажне судно з 18 членами екіпажу на борту затонуло після виходу в море з морського порту в місті Бітунг, який знаходиться в прилеглій провінції Північний Сулавесі.
Судно прямувало до міста Маровалі провінції Центральний Сулавесі і затонуло через погані погодні умови, повідомили у виданні.
Після того, як управління отримало інформацію від врятованого моряка, були відразу ж розпочаті пошуково-рятувальні роботи.
Нагадаємо, в італійському місті Венеція круїзний лайнер MSC врізався в човен у каналі Джудекка, в результаті постраждало п’ятеро людей.