В Индонезии затонуло судно: 17 человек пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Спасатели ведут поиск 17 членов экипажа грузового судна, затонувшего в водах неподалеку от индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Об этом сообщает Синьхуа, передает УНН.
По данным издания, инцидент произошел в субботу, но информация о происшествии поступила только во вторник после того, как один из членов экипажа был спасен индийским судном NV Nurbayaksar.
Грузовое судно с 18 членами экипажа на борту затонуло после выхода в море из морского порта в городе Битунг, который находится в прилегающей провинции Северный Сулавеси.
Судно направлялось в город Маровали провинции Центральный Сулавеси и затонуло из-за плохих погодных условий, сообщили в издании.
После того, как управление получило информацию от спасенного моряка, были сразу же начаты поисково-спасательные работы.
Напомним, в итальянском городе Венеция круизный лайнер MSC врезался в лодку в канале Джудекка, в результате пострадали пять человек.