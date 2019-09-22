В Індонезії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Геологічної служби США.
Підземні поштовхи були зафіксовані в суботу, 21 вересня, о 19:53 за часом UTC (22:53 за київським часом). За даними служби, епіцентр лиха знаходився в 186 км від населеного пункту Саумлакі.
Уточнюється, що осередок землетрусу залягав на глибині 48,5 км. Про можливі жертви і руйнування в результаті стихії не повідомляється.
Нагадаємо, через потужний землетрус в Албанії травмовані десятки людей.