В Індії знайшли мертвими майже 20 слонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В індійському районі Нагаон штату Ассам знайшли мертвими щонайменше 18 диких слонів. Про це пише УНН з посиланням на India Today.
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Лісовий департамент дослідив, що дикі слони могли бути вбиті під час ударів. Головний головний консерватор лісу (дикої природи) Ассама Аміт Сахай сказав, що інцидент стався в середу в горбистій місцевості поблизу запропонованого заповідником лісу в районі Катіатолі.
Туші 18 слонів були знайдені в двох різних місцях.
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