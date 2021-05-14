В Індії знайшли мертвими майже 20 слонів

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Лісовий департамент дослідив, що дикі слони могли бути вбиті під час ударів. Головний головний консерватор лісу (дикої природи) Ассама Аміт Сахай сказав, що інцидент стався в середу в горбистій місцевості поблизу запропонованого заповідником лісу в районі Катіатолі.

Туші 18 слонів були знайдені в двох різних місцях.

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