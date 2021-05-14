В Индии нашли мертвыми около 20 слонов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В индийском районе Нагаон штата Ассам нашли мертвыми не менее 18 диких слонов. Об этом пишет УНН со ссылкой на India Today.
Детали
Лесной департамент исследовал, что дикие слоны могли быть убиты во время ударов. Главный главный консерватор леса (дикой природы) Ассама Амит Сахай сказал, что инцидент произошел в среду в холмистой местности вблизи предложенного заповедником леса в районе Катиатоли.
Туши 18 слонов были найдены в двух разных местах.
Напомним
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