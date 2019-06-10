В Індії загинули кілька осіб у перестрілці між прихильниками політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Внаслідок сутичок між прихильниками конкуруючих політичних сил в Індії загинули щонайменше три особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Straits Times.
"Щонайменше троє людей загинуло та декілька постраждали внаслідок збройних зіткнень між прихильниками правлячої партії Тринамоол у Західній Бенгалії та індійською народною партією Бхаратія Джаната парті", - повідомили місцеві чиновники.
Жорстокі сутички сталися в районі Найат - Сандешхалі, приблизно за 73 км на схід від Колката, столиці штату Західна Бенгалія. Влада надіслала величезний контингент силовиків у район, щоб утримати ситуацію під контролем.
Згідно з повідомленнями, зіткнення відбулися після того, як представники партії Тринамоол спробували прибрати прапори Народної партії з громадських місць у цьому районі.
Нагадаємо, в штатах Уттар-Прадеш та Мадхья-Прадеш, що у Індії, в результаті інцидентів, пов'язаних з негодою, яка викликана пиловими бурями, дощами та грозами - кількість жертв збільшилась до 34 осіб, наразі повідомляється, що ще 57 отримали поранення.