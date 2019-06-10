В Индии погибли несколько человек в перестрелке между сторонниками политических партий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В результате столкновений между сторонниками конкурирующих политических сил в Индии погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Straits Times.
"По меньшей мере три человека погибли и несколько пострадали в результате вооруженных столкновений между сторонниками правящей партии Тринамоол в Западной Бенгалии и индийской народной партией Бхаратия Джаната парти", - сообщили местные чиновники.
Жестокие столкновения произошли в районе Найат - Сандешхали, примерно в 73 км к востоку от Калькутты, столице штата Западная Бенгалия. Власть прислала огромный контингент силовиков в район, чтобы удержать ситуацию под контролем.
Согласно сообщениям, столкновения произошли после того, как представители партии Тринамоол попытались убрать флаги Народной партии из общественных мест в этом районе.
Напомним, в штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш, что в Индии, в результате инцидентов, связанных с непогодой, которая вызвана пылевыми бурями, дождями и грозами - число жертв увеличилось до 34 человек, также сообщается, что еще 57 получили ранения.